Université: des emplois du temps plus adaptés aux rythmes naturels pour de meilleurs résultats

De nouvelles recherches américaines ont montré que lorsque les rythmes scolaires n’étaient pas adaptés aux rythmes biologiques des étudiants, ces derniers pouvaient enregistrer de moins bons résultats académiques.

Cette étude, menée par des chercheurs de l’Université californienne de Berkeley et de la Northeastern Illinois University, serait la plus vaste jamais menée sur le sujet du jet lag social à partir de données concrètes.

On parle de jet lag social lorsqu’il y a un mauvais alignement entre les activités d’une personne et son horloge biologique, à cause par exemple de cours qui commencent trop tôt le matin. Ce trouble a été associé à différents problèmes de santé comme l’obésité et la dépression, mais aussi à la consommation d’alcool et de tabac.

Les scientifiques ont analysé les données de connexion quotidiennes de 14 894 étudiants de la Northeastern Illinois University sur une période de deux années. Les étudiants devaient se connecter à chaque fois qu’ils commençaient un cours sur le campus.

On a divisé les étudiants en trois groupes selon leurs activités en dehors des heures de cours, le premier était celui des couche-tard (les chouettes), le second était celui des personnes les plus alertes en journée (les pinsons) et le troisième les lève-tôt (les alouettes).

Les chercheurs ont ensuite comparé les emplois du temps scolaires des étudiants avec leur performance académique.

Les résultats ont montré que la majorité des étudiants avaient des emplois du temps qui n’étaient pas en adéquation avec leurs rythmes circadiens. Par exemple, les chouettes devaient aller en cours tôt le matin, ce qui entraînait de moins bons résultats à cause du jet lag social.

50% des étudiants devaient aller en cours avant d’atteindre leur pic de vivacité intellectuelle, alors que 10% avaient dépassé ce moment où leur esprit était le plus réceptif avant que leurs cours aient commencé.

Les 40% restants avaient des emplois du temps bien synchronisés avec leurs rythmes biologiques et enregistraient de meilleures performances en cours et de meilleures moyennes.

Les scientifiques ont noté que les couche-tard étaient particulièrement affectés par le jet lag social, et que nombre d’entre eux n’arrivaient pas à être au maximum de leurs capacités pendant la journée.

L’un des coauteurs, Benjamin Smarr, a tenu à préciser que les sujets ont des horloges biologiques très différentes et qu’il n’existe donc pas de solution globale adaptée à tous les étudiants.

Aaron Schirmer, l’autre coauteur, a précisé que «nos recherches indiquent que si un étudiant peut structurer un emploi du temps cohérent au cours duquel les jours de cours ressemblent à ceux passés en dehors du campus, il sera plus susceptible de réussir ses études.»

Des spécialistes qui se sont intéressés aux rythmes de sommeil des étudiants plus jeunes ont aussi noté que le fait de repousser de quelques heures le début des cours pouvait contribuer à des meilleurs résultats scolaires chez les adolescents qui ont besoin de plus de sommeil.

Les conclusions de cette étude sont consultables (en anglais) dans la re-vue Scientific Reports.