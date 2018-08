Voici la voiture américaine la plus chère de tous les temps

À l’occasion de l’encan qui a eu lieu en marge du concours d’élégance de Pebble Beach, cette Duesenberg SSJ 1935 est devenue la voiture américaine la plus chère au monde.

En effet, cette voiture d’exception assemblée il y a 83 ans a été adjugée pour la somme de 22 millions $ US, ce qui représente environ 28,7 millions $ CAN. L’identité de son nouveau collectionneur n’a pas été dévoilée.

Elle laisse loin derrière la toute première Shelby Cobra qui a été vendue 13,75 millions $ US, soit 17,8 millions $ CAN.

Duesenberg SSJ 1935 Gooding & Company

Si elle s’est vendue pour une somme aussi colossale, c’est parce qu’elle est très exclusive. En fait, elle est presque unique. Seulement deux exemplaires ont été produits en 1935. L’une a été livrée à Clark Gable et l’autre, à Gary Cooper – c’est celle-ci vient qui de changer de main.

La Duesenberg SSJ se distingue des modèles J et SJ par son empattement plus court. Sous son long capot avant logue un impressionnant moteur à huit cylindres suralimenté à double arbre à came en tête. Ce dernier ne développerait rien de moins que 400 chevaux-vapeur. Il permettrait à la voiture d’atteindre une vitesse de pointe aussi élevée 225 km/h.

Duesenberg SSJ 1935 Gooding & Company

En plus d’avoir appartenu à la vedette du cinéma qu’est Gary Cooper, cette Duesenberg SSJ a également été la propriété de Briggs Cunningham. Reconnu pour son talent de pilote, on se souvient également de lui comme concepteur de véhicules de course.

Duesenberg SSJ 1935 Gooding & Company

L’argent coulait à flots

Lors de ce même encan, une Ferrari 250 GTO 1962 s’est emparée du titre de la voiture la plus chère à être rendue lors d’une vente aux enchères. Son nouveau propriétaire a déboursé 48,4 $ US (60 millions $ CAN) pour mettre la main sur cette voiture de collection.