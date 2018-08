Voici les 18 plats décadents que vous pourrez manger durant la Semaine du Bacon

La Semaine du Burger, le Pizza Fest, le Mac Fest, etc., les semaines thématiques de bouffe se suivent et se ressemblent... mais que voulez-vous? Les Québécois semblent capoter sur le concept.

Le prochain évènement du genre à inscrire à votre agenda est celui en l’honneur du bacon! La Semaine du Bacon revient au quartier DIX30 pour une quatrième édition du 1er au 9 septembre.

Au total, c’est 18 restaurants qui participent aux festivités!

Voici donc sans plus tarder, les 18 plats très cochons que vous pourrez manger durant la Semaine du Bacon!

1. ALLÔ MON COCO

Omelette poire, bacon et brie

9180 #150 boulevard Leduc, Brossard

2. CAFÉ DU THÉÂTRE

Chaudrée de palourdes

6000 boulevard Rome, Brossard



3. VESTIBULE SIGNÉ L’AUROCHS

Churros

9395 boulevard Leduc, suite 10, Brossard

4. LA TOMATE BLANCHE

Pizza bacon fumé

9385 #10 boulevard Leduc, Brossard



5. NIJI

Maki BLT

9385 #5 boulevard Leduc, Brossard



6. L’AUROCHS

Saucisse grillée

9395 boulevard Leduc, suite 10, Brossard

7. ŒUFS ET CIE

Cochon dans l’assiette

8840 boulevard Leduc, Brossard



8. LES GLACEURS

Cochonnet aux pommes

9130 #155 boulevard Leduc, Brossard

9. HOUSTON

Bacon, crevette et prosciutto

9200 #170 boulevard Leduc, Brossard





10. SIAM

Kanah moo krob

9130 #210 boulevard Leduc, Brossard



11. PORTOVINO

Côtelette de porc Nagano

8940 #30 boulevard Leduc, Brossard

12. SCORES

Nachos bacon et poulet BBQ

8900 #10 boulevard Leduc, Brossard

13. MR PUFFS

Loukoumades

40-8900 boulevard Leduc, Brossard

14. FIVE GUYS

Lait frappé au bacon

8840 boulevard Leduc, Brossard



15. JULIETTE ET CHOCOLAT

Brownie au bacon

9190 #105 boulevard Leduc, Brossard



16. LES 3 BRASSEURS

Burger hawaïen

9316 boulevard Leduc, Brossard



17. RESTAURANT TURF D’OASIS SURF

Tacos de bœuf et bacon

9520 boulevard Leduc, suite 01, Brossard

18. ZIBO!

Poutine au canard confit et bacon

9370 #5 boulevard Leduc, Brossard

