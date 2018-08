ST-DENIS, Francine



" Le 25 août 2018, à Saint-Jérôme, ma vie s'est éteinte à l'âge de 69 ans.C'est avec un grand regret que j'ai quitté mes trois enfants Martin (Véronique), Benoit, Sophie (Martin) et avec un immense chagrin mes cinq petits enfants adorés : Alexane, Léonie, Florence, Olivia et Raphaël ainsi que mon frère Richard (Anne-Andrée), mon neveu, amies et connaissances.Mes proches apprécieront votre présence à une réunion souvenir qui se tiendra le dimanche 2 septembre de 15h à 18h au salon de la:SAINT-JÉRÔME450 438-1234www.maisontrudel.caVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pallia-Vie. "