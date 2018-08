10 rêves irréalistes que les parents ont en achetant un cell à leur ado

En collaboration avec

Les parents sont des optimistes. Ils pensent qu'on peut faire notre propre lavage, ne pas oublier de sandwich dans notre case pendant trois mois ET appeler notre grand-mère chaque semaine.

Ils sont un peu intenses et ont tendance à signer leurs textos (pourquoi?), mais quand on a besoin d'un lift pour aller au party chez Joachim, ils sont toujours là pour nous. Surtout quand c'est le temps de revenir du party. Merci papa!

Voici ce que tous les parents se disent quand ils achètent un premier téléphone cellulaire à leur ado. Leurs rêves sont cutes tellement ils sont irréalisables.

1. Il va trouver drôle mon utilisation des emojis

Depuis que le monde est monde, aucun ado n’a jamais trouvé drôle un parent qui texte avec des emojis. Aucun.

2. Il ne va pas texter pendant le souper

Le souper en famille est un moment sacré... sauf quand il y a une chicane d’amies à gérer sur WhatsApp.

3. Il n’utilisera plus jamais l’ordinateur familial ni la télévision

«Maintenant qu’il a son propre petit écran, plus besoin des autres, non?» Non.

4. Il va utiliser son cell pour regarder la météo et s’habiller comme il faut l’hiver

S'habiller comme il faut est un concept vraiment flou. En quoi porter des Converse ce n'est pas s'habiller comme il faut?

5. On va pouvoir jouer à Scrabble en ligne ensemble

C'est peut-être mieux de commencer une partie contre vos amis en attendant.

6. Il va mettre ses écouteurs pour écouter de la musique

LOL.

7. Il ne va jamais faire de selfies

1-800-Instagram, maman.

8. Il va regarder des documentaires sur YouTube

Ben, peut-être, mais aussi peut-être pas.

9. Il va ranger sa chambre chaque jour pour me remercier

Le premier jour peut-être. Après, euh...

10. Il va toujours répondre quand je l’appelle

Malheureusement, un téléphone vient souvent avec un afficheur.

Même si on sait que tous ces rêves sont illusoires (#sorrynotsorry), avoir un téléphone permet de rassurer les parents... même les plus cool. Et puis de notre côté, on trouve ça pas mal pratique de pouvoir passer du temps sur Snapchat, texter à l'infini et faire des captures d'écran des pires utilisation d'emojis de nos parents!

