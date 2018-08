10 trucs pour sauver du temps lors de la rentrée scolaire

En collaboration avec

Pour les familles, la rentrée scolaire est souvent synonyme de beaucoup d’agitation. Entre les devoirs, les lunchs à faire, la routine dodo à reprendre et le manque d’idées pour le souper, on perd facilement la tête.

On aimerait tous pouvoir ajouter quelques heures à notre journée, mais en attendant que ce soit possible, on vous suggère d’intégrer ces quelques astuces à votre quotidien, histoire de gagner du temps.

1. Remplir le congélateur

Profitez du long week-end pour préparer de grosses quantités de sauce à spaghetti, de soupe aux lentilles et de muffins. Congelez le plus de plats possible – les soirs où le temps passe trop vite, vous n’aurez qu’à glisser tout ça au four!

2. Se lever avant les enfants

Un petit quart d’heure fait l’affaire. Profitez de ces précieuses minutes pour partir une brassée, vider le lave-vaisselle ou simplement boire votre café chaud!

Fotolia

3. Faire l'épicerie en ligne

Chez IGA, vous pouvez maintenant effectuer votre épicerie en ligne. De la baguette fraîche aux légumes bios, en passant par les charcuteries et les produits d’entretien, vous pourrez remplir votre panier en quelques clics et recevoir votre commande directement chez vous!

Jumelée à une planification des repas, l’épicerie en ligne vous permettra d’économiser temps et argent tout en évitant les crises devant l’étalage des sucreries!

4. S’alléger la tâche

Votre enfant est ami avec un jeune du quartier? Proposez à ses parents d’établir un horaire partagé pour aller chercher les enfants à la garderie ou à l’école! Le conseil s’applique aussi aux pratiques de soccer et aux cours de ballet: partagez les transports avec d’autres papas et d’autres mamans!

Fotolia

5. Établir une routine du matin

Avec notre petit, on dresse une liste des tâches à accomplir chaque matin : on déjeune, on s’habille, on fait son sac... Utilisez un système d’autocollants amovibles ou de post-its pour indiquer que la tâche a été accomplie. Se brosser les dents devient soudainement (presque) amusant!

Fotolia

6. Avoir un agenda familial

Que vous soyez du type numérique ou du type papier, un agenda est l’outil par excellence de la bonne communication entre parents. On y note tout : les cours, les rendez-vous, les tâches à ne pas oublier, les anniversaires... Avoir un support visuel qui rassemble les to dos permet d’éviter le stress et l’anxiété des parents occupés.

7. Déterminer un temps pour les devoirs

Après la collation (ça prend bien une pause au retour de l’école!), on se détermine un temps maximum pour les devoirs et les leçons de nos petits. Les plus pressés devront réviser les leçons jusqu’à la sonnerie alors que les distraits devront se concentrer pour achever la tâche dans le temps alloué. Vous pouvez même utiliser un minuteur rigolo pour encourager les enfants!

Fotolia

8. Utiliser la technologie à bon escient

Si vous avez la chance d’avoir des appareils électriques intelligents, mettez-les à profit! Programmez votre machine à café, installez des régulations sur vos thermostats, mettez des alarmes sur votre téléphone pour la sortie des poubelles... La technologie offre plusieurs solutions aux parents pressés – profitez-en!

9. Déléguer des tâches simples aux enfants

Peu importe l’âge de nos bambins, on peut les impliquer dans les tâches ménagères. Les petits peuvent remplir le lave-vaisselle ou encore nourrir le chat : l’important, c’est qu’ils se sentent impliqués dans le tourbillon du quotidien.

Fotolia

10. Adopter le minimalisme

La tendance au minimalisme intéresse de plus en plus les familles québécoises. Il faut dire qu’en plus des bienfaits pour la planète qu'offre ce mode de vie, moins de vêtements, de jouets et de bébelles de plastique, ça veut aussi dire moins de rangement à faire!

Cet automne, ne perdez pas la tête avec le tumulte de la rentrée et restez organisés! Faites votre épicerie en ligne pour sauver du temps lors de votre planification des repas.