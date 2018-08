GAUTHIER, E. Jean-Marie



Le mercredi 22 août 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé, après un courageux combat, monsieur Jean-Marie Gauthier, de Vaudreuil-sur-le-Lac, anciennement de Montréal.Il laisse dans le deuil son épouse Lilianne Degagné, ses deux fils Jean-Yves (Chantal Léger) et Jean-François (Monique Lacombe), ses trois petits-enfants Jean-Michel (Kasey), Marc-André et Louise-Josée (Jean-Philippe), sa soeur Ginette (Marcel Boisjoli), ses frères Jocelyn et Yvan, ainsi que son beau-frère Lucien Dallaire (Claire Marineau), ses belles-soeurs Marcelle Thouin, Francine Lacombe, Nicole Dubuc et Fleurette David, ses neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, aux:VAUDREUIL-DORION - 450-455-3131www.aubryetfils.comle lundi 3 septembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une liturgie de la Parole sera célébrée en soirée.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges seraient grandement appréciés.