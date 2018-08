LAMARCHE, Suzanne

née Vachon



À la Maison Adhémar-Dion, le 20 août 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Suzanne Vachon Lamarche; épouse, mère et grand-mère aimante, protectrice et généreuse; femme de tête, digne et courageuse jusqu'à la fin.Elle laisse dans le deuil son époux André Lamarche, ses enfants Bruno (Manon), Michel et Marie-Josée (Benoît), ses petits-enfants adorés Vincent (Kim), Simon, Gabrielle et Olivier, parents et amis.La famille accueillera parents et amis au:le dimanche 2 septembre de 13h à 17h. Une cérémonie commémorative aura lieu à 16h.En guise de témoignages de sympathie, la famille apprécierait des dons à la Maison Adhémar-Dion, formulaires disponibles sur place.