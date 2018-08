SOUCY, Marie-Jeanne



À Châteauguay, le 24 août 2018, à l'âge de 83 ans, est décédée Marie-Jeanne Soucy, épouse de feu Camille Lévesque.Elle laisse dans le deuil ses garçons Bernard (Diane), Denis (Bernadette) et Laurent, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère François (Yvette), ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le vendredi 31 août de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 1er septembre dès 9h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal.Les funérailles auront lieu le samedi 1er septembre à 13h en l'église Marie-Reine-des-Coeurs, 5905, rue Turenne, Montréal.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer (alzheimer.ca).