CHALIFOUX, Clémence



À St-Mathieu-de-Beloeil, le 24 août 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Madame Clémence Chalifoux, épouse de feu Jean Interlino.Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Pierre (Cendrine), ses petits-enfants Enzo et Massimo ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er septembre 2018 de 13h à 14h au complexe funéraire:Une cérémonie aura lieu ce même jour à 14h00.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Victor-Gadbois pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Maison Victor-Gadbois serait apprécié en la mémoire de Clémence.