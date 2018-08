SAUVÉ, Mme Elmire



À Montréal, le 24 août 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Elmire Sauvé.Elle laisse dans le deuil son époux Raymond Létourneau, ses enfants Renée (Claude), Sara (Égide), Jean (Lynn), Marc (Élizabeth) et Guy (Ginette), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Ses proches recevront les condoléances au complexe:le vendredi 31 août de 15h à 21h. Une cérémonie aura lieu au salon à 19h30.