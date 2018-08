LAVALLÉE, Marcel



À Terrebonne, le 22 août 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Marcel Lavallée, époux de feu Madame Kathleen Hubert et père de feu Claude.Il laisse dans le deuil ses filles, Sylvie (Michel), Anne (Marcel), ses petits-enfants, François, Marie-Hélène, Mélanie et Louis et cinq arrière-petits-enfants, ses soeurs, son frère, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.