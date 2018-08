LABROSSE, Rolande

(née Hébert)



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Rolande Hébert, épouse bien-aimée de Raymond Labrosse, survenu le 25 août 2018, à l'âge de 87 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Nancy), Sylvain (Diane), Robert, Johanne (Luc), Marie-Josée (Jocelyn) et Martine (Stéphane), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire St-François-d'Assise/Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien est, Montréal,le vendredi 31 août 2018 de 14h à 17h et 19h à 21h et samedi le 1er septembre à compter de 9h suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe à 11h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer ou la Société canadienne du cancer.