NADON (née Lelièvre)

Fernande



À St-Eustache, le 22 août 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Fernande Lelièvre, épouse de feu M. Léo Nadon et mère de feu Michel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge (Carole), Nicole, Ronald, Marie (Alfred) et Stéphane (Marie-Claude), ses petits-enfants Mathieu, Jessica, Kevin, Megan, Sara, Samuel, Maéva et Daphnée, ses arrière-petits-enfants Justin et Émilie ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une cérémonie aura lieu en toute intimité le lundi 3 septembre dès 13h au:146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.com