BEAUCHAMP, Raymond



Au CHRDL de Joliette, le 22 août 2018, à l'âge de 53 ans, est décédé Raymond Beauchamp, demeurant à Joliette et natif de St-Esprit, fils de Eddy Beauchamp et de Jeannette Courcelles.Le défunt laisse dans le deuil sa mère et son père, ses soeurs Ginette (Serge Duval), Danielle, son frère Marcel (Sylvie Ross), sa nièce Lynn, ses neveux Yann et Jeffrey, ses oncles et tantes des familles Courcelles et Beauchamp ainsi que sa "gang" de la ligne de balle de St-Esprit, sa "gang" de la Galopode et ses amis de chez Lumen de Joliette, autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances le samedi 1er septembre à compter de 9h, suivi des funérailles à 11h en l'église de St-Esprit.Gaston Pothel, 450-839-3450