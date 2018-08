BRAZEAU LUSSIER, Marguerite



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre courageuse mère Marguerite Brazeau Lussier, survenu le 17 août 2018, à l'âge de 87 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise Lussier (feu Luc Cousineau), Charles Lussier (Caroline Lavictoire), Sophie Lussier (Sylvain Barrette), (feu David Zambon), ses deux petits-enfants Nicolas et Stella Lussier-Zambon, dont elle était si fière.Elle laisse également sa soeur Marie Brazeau (feu Jacques Thibodeau) pour laquelle elle avait beaucoup d'affection, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.Elle sera aussi regrettée par de nombreux parents et amis ainsi que par plusieurs organismes d'entraide auprès desquels elle s'est impliquée durant de nombreuses années. Son départ laisse un grand vide.La famille recevra vos condoléances le samedi 8 septembre dès 9h30 en l'église Bon Pasteur, 400 rue Laurier, Laval, H7N 2P6. Le service suivra à 11h.