VALIQUETTE, Fernand



À l'hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval, le 27 juillet 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Fernand Valiquette, époux de Mme Cécile Forget Valiquette. Il part rejoindre son petit-fils feu Frédéric.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Patrick (Claudine), Stephan (France), Myriam (Denis) et François (Virginie), ses petits-enfants Pamela, Alexandre, Jonathan, Jessica, Samuel, Pablo, Britanny, Marilou et Maxime de même que leurs conjoint(e)s, sa soeur Sr Paulette, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera dimanche le 9 septembre 2018, de 13h à 17h et de 18h30 à 21h à la:CHÂTEAU ROYAL3500 BOUL. DU SOUVENIRLAVAL, QUÉBEC, H7V 1X2Un hommage sera rendu à 19h15 à la salle Paris du Château Royal.La famille remercie chaleureusement tout le personnel de l'unité des soins intensifs de l'hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval.Des dons à Fondation Diabète Québec et/ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.