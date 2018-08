L'ALLIER, Gilles



À St-Augustin de Mirabel, le 21 août 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur Gilles L'Allier, époux de Madame Geneviève Lamothe.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois enfants, Yves, France (André) et Christian (Chantal), ses petits-enfants, Geneviève, Jean-François, Jolianne, Mathieu, Anouk, Maxime, Valérie et Martin, ses arrière-petits-enfants Mia, Alie et Billie, ses trois soeurs Pierrette, Lorraine et Céline, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er septembre à compter de 10h, suivi des funérailles à 11h, en l'église de St-Augustin, 15093 rue de St-Augustin, Mirabel, Qc J7N 1X2.