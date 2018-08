TURCOTTE, Clément



À Montréal, le 26 août 2018, est décédé à l'âge de 79 ans, M. Clément Turcotte, fils de feu Élie Turcotte et de feu Émilia Martel.Il laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Jun Hong Song) et Pascale (Christian Robert) ainsi que ses petits-enfants: Félix, Orianne et Alessia.La famille accueillera parents et amis à la:le dimanche 2 septembre 2018 de 13h30 à 15h00. Une cérémonie hommage suivra dès 15h00, en la salle de célébration de la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don en son honneur, à la Fondation Centraide.