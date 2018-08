DASTOU, Donat



De Laval, le 26 août 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Donat Dastou, fils de feu Maxime Dastou et de feu Marianna Cloutier.Il laisse dans le deuil ses enfants Solange (Yvan) et Alain (Sylvie) ainsi que ses petits-enfants François et Benoit, son arrière-petit-fils Antoine.Il laisse également son frère Maurice, sa belle-soeur Jacqueline, ainsi que Pierrette et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h au:3495 BOUL. DAGENAIS OUESTFABREVILLE, LAVAL (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 17h au salon, suivie de la mise en columbarium.