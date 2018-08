PERREAULT (née LAVIGNE)

Denise



De Saint-Placide, le 24 août 2018, à l'âge de 81 ans, est décédée paisiblement au Centre d'hébergement de Saint-Eustache, Mme Denise Lavigne, épouse de M. Réjean Perreault d'Entrelacs.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Jocelyne Houle), Céline et Jocelyne (Sylvain Lalonde); ses petits-enfants Mylène, Vicky, Robin, Cynthia, Alexandre; ses huit arrière-petits-enfants Mila, Justin, Kiana, Lorissa, Laïka, Nathan, Ethan, Jordan; son frère feu Hervé Lavigne, ses beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines, neveux, nièces et autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 1er septembre à 11h en l'église de Saint-Placide. La famille sera présente à l'église dès 10h pour recevoir les condoléances.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.Elle fut confiée aux:SAINT-EUSTACHE450-473-5934