PLANTE, Pierre



Le 20 août 2018, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Pierre Plante, époux de Mme Mireille Savaria.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Karine (Alexandre), son beau-père Jean-Louis Savaria, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous recevra le samedi 1er septembre 2018 dès 10h en l'église Sainte-Julie, 1686 Principale, Sainte-Julie. Les funérailles suivront à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne de recherche sur le cancer seraient appréciés.www.salondemers.com