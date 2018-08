Anne Frank et Donald Trump

On pourra bientôt voir, aux États-Unis, une production de la pièce de théâtre Le Journal d’Anne Frank dans laquelle tous les rôles seront joués par des acteurs latinos.

Ne vous en faites pas, je n’écris pas cette chronique pour crier à l’appropriation culturelle. Anne Frank ne doit pas impérativement être jouée par une ado de 13 ans, juive et allemande.

Par contre, j’éprouve un immense malaise quand on fait un parallèle entre les familles juives traquées par les nazis et les familles latinos recherchées par les agents d’immigration américains.

Dès le 6 septembre, on présentera au Dorie Theater de Los Angeles la pièce tirée du Journal d’Anne Frank, celle qui avait été présentée au Québec avec l’excellente Mylène St-Sauveur dans le rôle-titre. On y suit le « frame » quotidien de l’adolescente Anne et sa famille, des juifs allemands fuyant la Gestapo, cachées dans un grenier à Amsterdam.