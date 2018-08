CHAMPAGNE (LÉGARÉ)

Denise



À Varennes, le 17 août 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Denise Champagne, retraitée de CSDM, épouse de M. Michel Légaré, prédécédée de ses parents Juliette Jodoin et de Lucien Champagne ainsi que ses frères Robert et Guy.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Nikolas, ses petits-enfants Frédérique, Alexandre, sa belle-soeur Micheline Paul, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 7 septembre de 18h à 21h au:VARENNES, QCcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 - Téléc. (450) 655-0941Les funérailles auront lieu le samedi 8 septembre à 11h, en la Basilique Ste-Anne, 195, rue Ste-Anne, Varennes et de là au cimetière de Varennes. La famille recevra les condoléances à compter de 10h le samedi 8 septembre en la Basilique.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.