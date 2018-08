BENOIT, Raoul



Au CHSLD Jean-Louis-Lapierre, le 17 août 2018, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Raoul Benoit de St-Constant, époux de Mme Claire Laurin, avec qui il a partagé avec amour plus de 70 ans de sa vie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louis (Martine), Roger (Nathalie), feu Richard, Arlene (Jean-Claude) et Petula (Michael), ses petits-enfants Alain et Hélène, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces.Selon les volontés du défunt, il n'y aura pas de visites au salon funéraire ni de funérailles à l'église. La famille se recueillera en intimité pour commémorer sa vie.Tél. 450-632-1515www.poissantetfils.ca