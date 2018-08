BÉLANGER, Raymond



De Blainville, le 21 août 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Raymond Bélanger, époux de Mme Micheline Desmarais Bélanger.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Martin), ses petits-enfants Maxime, Sébastien et Kevin, ses arrière-petits-enfants Mia, Zack, Ally et Kaleb, sa belle-soeur Sylvie (Robert), neveux et nièces, ainsi que plusieurs amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLE (angle autoroute 640)ROSEMÈRE, J7A 3R8le dimanche 9 septembre dès 14h. Une liturgie de la Parole sera célébrée au salon à 16h.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital St-Eustache.