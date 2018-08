Caire a emprunté 55 000$ au maire de L'Ancienne-Lorette dans un contexte de séparation

Éric Caire a évoqué «un contexte familial très particulier» pour expliquer le prêt de 55 000$ qui lui a été accordé ainsi qu’à son ancienne conjointe par le maire Loranger. Il dit avoir régularisé la situation dès qu’il a été prévenu par la Commissaire à l’éthique et à la déontologie d’un «conflit d’intérêts potentiel».

Le député caquiste de La Peltrie est apparu extrêmement ému mercredi matin lors d’une rencontre avec les médias. Ce dernier a expliqué que le prêt controversé a été consenti dans le contexte d’une séparation où il fallait penser d’abord aux intérêts de quatre enfants.

M. Caire a dit avoir été avisé, le 17 avril 2018, par la Commissaire à l’éthique et à la déontologie que ce «prêt à titre personnel vous place dans une situation de conflit d’intérêts potentiel». Deux mois plus tard, le prêt a été remboursé, a-t-il fait savoir.

Éric Caire a admis du bout des lèvres qu’il a «peut-être» commis une erreur. «À ce moment-là (lorsque le prêt a été contracté), ma situation personnelle était assez difficile, très difficile. Les considérations qui m’habitaient n’étaient pas d’avoir la distance et la réflexion nécessaires sur la portée politique de mes gestes», a-t-il convenu.

Il n’a jamais été question pour M. Caire de retirer sa candidature. Il a assuré être quelqu’un «d’honnête». Celui qui représente La Peltrie depuis 2007 a dit se remettre aux électeurs pour décider de son sort. «Je n’ai pas reçu des pots-de-vin. Je n’ai pas dilapidé des fonds publics. Je n’ai pas utilisé des fonds publics à des fins personnelles (...) Je ne crois pas avoir fait quelque chose de répréhensible au point d’avoir à me retirer de la campagne électorale», a-t-il insisté.

«De bonne foi», dit Loranger

Mardi soir, nous apprenions lors du conseil municipal de L’Ancienne-Lorette que le maire Émile Loranger a fait un prêt personnel de 55 000$, il y a un peu plus d’un an à son ancienne chef de cabinet, Marie-Ève Lemay, et à l’ex-conjoint de cette dernière, le député Éric Caire.

Ce prêt, qualifié de «questionnable» par la mairesse suppléante Sylvie Falardeau, a été remboursé. Le maire Loranger a ajouté le montant à sa déclaration d’intérêts pécuniaires qui a été mise à jour et déposée mardi soir au conseil de ville.

Le prêt personnel a été consenti pour permettre à l’ancien couple de faire l’acquisition d’une maison à L’Ancienne-Lorette, a expliqué M. Loranger mardi au Journal. Il dit n’avoir jamais réfléchi à un potentiel conflit d’intérêts, bien que la Ville de L’Ancienne-Lorette – dont il est le maire – se trouve sur le territoire de la circonscription de La Peltrie, celle de M. Caire.

«Je n’ai jamais pensé à ça. C’est après que quelqu’un m’a dit que ça faisait bizarre. Moi et ma femme, on a fait ça pour les aider. Tout ça a été fait de bonne foi, sans aucune arrière-pensée de quelque façon que ce soit [...] sauf qu’après ça, comment ça va être interprété, je n’en ai aucune idée», a-t-il reconnu candidement.