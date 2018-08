Ce que l’on oublie au moment d’évaluer une offre d’emploi

Steve Proulx - 37e AVENUE

Évaluer le potentiel d’une offre d’emploi ne se résume pas simplement au salaire offert. Au-delà de l’horaire flexible et des avantages sociaux, d’autres détails peuvent faire une différence entre un travail intéressant et l’emploi de ses rêves.

1. Le carnet de contacts

Décrocher un poste auprès d’une entreprise importante ou respectée dans votre domaine peut vous donner accès à un réseau de contacts impressionnant. Celui-ci pourrait être très utile pour gravir les échelons dans l’entreprise... ou pour trouver un meilleur poste ailleurs plus tard.

2. Le régime de participation à l’entreprise

Il est souvent possible d’obtenir des actions ou des options d’achat de votre employeur. Si vous travaillez fort et que l’entreprise prend de la valeur, vos efforts seront récompensés.

3. Les clauses de non-concurrence

Celles-ci sont de plus en plus fréquentes, parce que les entreprises tiennent à se protéger. Avec une telle clause, si vous quittez l’entreprise, vous serez peut-être pieds et poings liés pour plusieurs années.

4. La période de probation

L’entreprise voudra juger de votre compétence pendant une période d’essai, ce qui est légitime. Toutefois, la durée de la période de probation peut être plus ou moins longue et stressante. Déterminez à l’avance cette période et exigez une évaluation à l’échéance pour avoir un retour sur votre performance.

5. Les modalités de révision salariale

L’entreprise procède-t-elle à une révision salariale automatique tous les six mois ou chaque année ? Certaines le font automatiquement, tandis que d’autres accordent des promotions et des augmentations salariales à leur discrétion. Savoir si vous serez augmenté selon votre performance et votre rendement vous aidera à évaluer vos gains potentiels et vos possibilités d’avancement.

6. Le réseautage

Dans le cadre de votre nouvel emploi, vous aurez peut-être beaucoup de réseautage à faire dans une multitude d’événements. Cocktails, 5 à 7, conférences, voyages, congrès ; toutes ces occasions d’échanger et de serrer des mains peuvent gruger du temps et coûter cher. Informez-vous auprès de l’employeur s’il rembourse certaines dépenses et s’il s’attend à ce que vous participiez à ce genre d’événement.

7. Les dépenses liées aux transports

Non seulement vous devez évaluer le temps de transport entre votre résidence et votre nouveau lieu de travail, mais les coûts liés à ceux-ci. Faire 15 minutes de voiture est certes plus court que 45 minutes d’autobus, mais les frais liés à un véhicule sont beaucoup plus élevés.

8. Refaire sa garde-robe

Le code vestimentaire de votre nouvel employeur peut être bien précis et exiger que vous achetiez pour quelques centaines de dollars de nouveaux vêtements. Cela peut sembler superficiel, mais si vous étiez habitué à faire du télétravail en t-shirt depuis des années, votre complet peut avoir pris un coup de vieux !

9. Le remboursement de la formation supérieure

Certains employeurs offrent de payer des études supérieures à condition que l’employé reste pendant un certain nombre d’années au sein de l’entreprise. Sinon, il devra payer le solde. Pour un MBA de 15 000 $, si vous démissionnez après trois ans sur les cinq obligatoires, vous devrez débourser 6 000 $ !