Centres d'hébergement pour aînés: les partis s’engagent à régler la question des bains

La problématique de la fréquence des bains dans les centres d'hébergement pour aînés a eu des échos dans la campagne électorale, mercredi.

Les chefs des trois principaux partis politiques ont tous admis qu'un seul bain aux deux semaines, c'est nettement insuffisant.

En colère, la fille d'une bénéficiaire d'un centre d'hébergement de Saguenay les avait interpellés, mardi, sur les ondes de TVA Nouvelles.

Édith Pouliot venait d'apprendre que sa mère n'aura droit qu'à un seul bain toutes les deux semaines en raison d'un manque d'effectifs.

«Ça continue cette saga des mauvais traitements et c'est pour ça qu'on va rehausser les services dans les CHSLD existants et qu'on va encore plus les améliorer dans les maisons des aînés», s'est engagé le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault.

Son homologue du Parti québécois n'a pas la solution au problème, mais promet d'en trouver une.

«Je me bats pour plus d'un bain par semaine depuis trois ans et je vais continuer à me battre», a indiqué Jean-François Lisée.

Le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, assure que ce n'est pas par manque de budget ou de volonté que les centres d'hébergement ont de la difficulté à atteindre la cible de deux bains par semaine, mais bien par manque de personnel.

«Les patients reçoivent quand même des soins d'hygiène, a précisé M. Couillard. Mais nous, on tient à ce que les deux bains soient offerts à ceux qui sont en mesure de les avoir. Je regrette que ça se produise, mais il faut embaucher avec les budgets disponibles.»