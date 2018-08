Contrat avec Bombardier pour le métro de Montréal : Québec prêt à aller de l’avant sans Ottawa

LA POCATIÈRE | Élection générale ou pas, Québec est prêt à aller de l'avant avec ou sans aide fédérale pour la commande de 17 trains destinés au métro de Montréal, a annoncé Philippe Couillard aux travailleurs de Bombardier à La Pocatière.

« Je viens vous annoncer de très bonnes nouvelles », a lancé le premier ministre, devant les travailleurs réunis dans la cafétéria de l’usine.

Tel que rapporté par les médias au cours des derniers jours, après des mois de négociation, la Ville de Montréal et la STM se font récemment entendues pour la construction de 17 trains, soit 153 voitures Azur qui seront déployés éventuellement à travers le métro de Montréal.

M. Couillard n'a pas précisé quelle serait la participation financière du Québec. La valeur du contrat est estimée à près de 500 M$ selon les informations qui ont filtré.

La signature officielle du contrat est toutefois retardée par le gouvernement Trudeau, qui tarde à confirmer s’il contribuera financièrement.

Pression sur Ottawa

« Mais on n’a pas besoin d’eux autres », a déclaré M. Couillard devant les travailleurs de La Pocatière, dont 200 collègues ont récemment été mis à pied faute de contrats.

« On leur offre de participer au projet. S’ils disent qu’ils ne veulent pas, que c’est plus tard, on va le commencer nous même », a-t-il continué.

Un peu plus tôt en conférence de presse, M. Couillard a dit avoir reçu des « échos positifs » de la part du cabinet de Justin Trudeau.

« On a lancé au cabinet de M. Trudeau des appels pressants pour qu’on finalise ce dossier-là. [...] L’attente ne sera pas infinie, a-t-il prévenu. Je pense qu’il est possible pour eux, au fédéral, de rapidement clarifier leur position. [...] Le fait qu’on soit en campagne ne devrait avoir aucun impact. »