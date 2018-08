Coupure de service dans une clinique: difficile ailleurs aussi de voir un médecin

Les partis d’opposition fustigent le bilan santé du gouvernement libéral au lendemain d’un reportage du Journal dévoilant des coupures de service sans rendez-vous dans une clinique de Québec. Pire encore, la situation de cette clinique n’est pas unique dans la région.

Alors que le Journal révélait mardi que la Médi-Clinique de la Capitale allait devoir suspendre son sans rendez-vous en raison des vacances d’un médecin, un patient d’une autre clinique souhaite dénoncer des disponibilités «ridicules». Patient du GMF Côte-de-Beaupré, Luc D. Coté ne comprend pas que la clinique n’offre qu’un maigre huit heures de sans rendez-vous par semaine.

«C’est le vendredi matin ou le mardi soir. Je suis allé récemment avec ma fille qui souffrait de mononucléose le vendredi et c’était plein. On m’a dit que j’avais deux options : aller à l’urgence ou revenir mardi soir, soit à peu près 100 heures plus tard», raconte M. Côté qui a finalement pu voir un médecin «en le suppliant».

«Ce n’est pas normal que le docteur doive faire un tour de passe-passe pour réussir à te voir», ajoute le citoyen qui a un médecin de famille dans cette clinique.

La direction du centre médical, géré par Medway, explique effectivement ne pas avoir beaucoup d’heures de sans rendez-vous, mais avoir un partenariat avec l’hôpital le plus près. «Nos patients ne sont pas laissés à eux-mêmes. Nous les référons à l’urgence de l’hôpital de la Côte-de-Beaupré dans les cas où c’est plus urgent», explique la directrice des communications de l’entreprise, Claudia Lefebvre.

«Échec libéral»

Pour le critique de la CAQ en matière de santé François Paradis, ce témoignage démontre «l’échec du modèle libéral». «Ce n’est pas imaginable, ce n’est pas ça une première ligne forte», déplore le député de Lévis.

«Après, ils n’ont pas d’autres choix que d’aller dans les supercliniques, qui doivent aussi fermer leurs portes quand elles sont débordées comme on l’a déjà vu à Lebourgneuf. Ils joignent donc les 1,6 million à se présenter à l’urgence pour des problèmes mineurs», s’indigne M. Paradis.

En réaction, le premier ministre Philippe Couillard a quant à lui réaffirmé sa foi envers les supercliniques. «Ça ne peut pas arriver dans une superclinique, parce que dans une superclinique, il y a une garantie d’ouverture 7 heures par jour, 7 jours par semaine», a souligné M. Couillard, promettant l’ouverture de 25 nouvelles cliniques pour appuyer les 49 existantes.

S’éloigner des supercliniques

De leur côté, le Parti Québécois et la CAQ proposent d’explorer des avenues différentes que celle des supercliniques pour trouver une solution de première ligne. Diane Lavallée, candidate péquiste dans Taschereau, suggère notamment de mieux utiliser les autres ressources professionnelles en santé.

«Des solutions, il y en a et elles ne sont pas dans le ‘’tout aux médecins’’. Ça peut être comblé par des infirmières praticiennes, des heures accrues dans les CLSC, des responsabilités augmentées pour les pharmaciens. Un infirmière praticienne est capable de s’occuper d’une grande partie des problèmes de première ligne», explique Mme Lavallée.

La CAQ propose quant à elle un réinvestissement dans le fameux sans rendez-vous. «On en a besoin. Dans la Capitale-Nationale, il y a 104 000 patients orphelins, il faut donc financer des cliniques réseau qui sont prêtes à rencontrer ces gens qui n’ont pas de médecin», croit François Paradis.