Dans quel monde vit-on?

Je lisais à la une de mon Journal ce matin « Le destin tragique d’une famille de migrants », où on décrivait les malheurs d’une famille venue du Niger. Soit une femme, son mari et leurs trois enfants, qui avaient d’abord immigré aux États-Unis pour ensuite fuir vers le Québec où ils pensaient avoir une meilleure vie.

Non seulement le mari est-il retourné aux États-Unis où il lui était plus facile de trouver du travail, mais leur fils de 6 ans se noyait hier dans une piscine près de leur logis à Saint-Léonard. Le journaliste décrivait que le domicile en question n’avait pour tout mobilier qu’un matelas et quelques chaises puisque la famille subsistait grâce au BS. Malgré cela, la mère avait la gentillesse d’affirmer avoir été chaleureusement reçue dans son pays d’adoption.

On croit rêver en lisant cela. Dans un monde où l’argent coule à flot, comment une femme peut-elle se retrouver dans une situation aussi terrible? Et s’en accommoder en plus? Et nous on blâme nos gouvernements d’accepter des immigrants qui viennent supposément voler nos jobs alors qu’ils n’en trouvent même pas de jobs? On chiale parce qu’ils touchent du BS. Mais comment voulez-vous vivre à cinq avec un chèque de BS?

Elle est passée où notre charité chrétienne si présente autrefois? Je ne sais pas comment cette dame va survivre au décès de son garçon, mais je sais que moi j’aurais eu envie de le suivre de l’autre bord tellement la vie sur terre est ingrate. Pendant ce temps-là, nous on gaspille pour acheter plein de choses dont on n’a pas besoin qu’on va jeter ensuite. On se plaint de la canicule. On s’enrage au volant parce que Montréal et ses abords (immense chantier de construction) c’est devenu un parking géant. Ce qui s’appelle « Se plaindre le ventre plein » quand d’autres sont si peu gâtés par la vie. Pas de quoi se péter les bretelles!!!

Montréalaise qui a honte

C’est dommage qu’il faille prendre conscience de l’immensité du malheur humain pour apprécier sa chance personnelle. Mais vaut mieux ça que de ne pas en prendre conscience du tout. J’avoue avoir été, moi aussi, touchée par ce récit qui nous donne une idée de la nécessité d’ouvrir nos portes à l’étranger tout autant que de voir à soutenir nos citoyens de souche dans le besoin. Ne serait-ce qu’en accélérant la pose de climatiseurs dans les chambres de tous les centres d’hébergements et centres de soins de longue durée, car c’est une honte d’avoir laissé autant de gens souffrir de la canicule cet été par manque d’empressement à réagir à l’incurie d’une entreprise.