Des écolos quittent leur camp en Gaspésie

GASPÉ | Une des plus longues occupations d’un territoire contre un projet industriel au Québec prendra fin cette fin de semaine, alors que les militants du camp de la Rivière partiront avec leurs bâtiments, douches, bécosses et yourtes.

« On a montré que c’était possible de le faire au Québec. Ça, c’est quelque chose d’inédit et ça va peut-être donner le goût à d’autres personnes de faire ce genre de truc là », a dit Pascal Bergeron, porte-parole d’Environnement Vert Plus.