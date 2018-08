Dix solutions pour réduire la congestion routière

QUÉBEC | Afin d’améliorer la circulation sur les routes et éviter les embouteillages croissants, CAA Québec propose dix solutions «peu coûteuses» qui pourraient être mises en place au Québec.

«On parle souvent de solutions à la congestion en termes de grands travaux, d'autoroutes, de métros. Oui, il faut améliorer nos infrastructures et nos systèmes de transport en commun, mais en même temps, il reste une panoplie de solutions simples et efficaces qui sont peu explorées au Québec, voire pas du tout», a indiqué Sophie Gagnon, vice-présidente communications et affaires publiques de CAA-Québec, dans un communiqué mercredi.

Une étude réalisée récemment, par la firme CPSC pour le compte de CAA, indique que le tiers des automobilistes passent de 1 à 2 heures dans le trafic chaque jour. Parmi les 20 pires goulots d’étranglement au Canada, cinq se trouvent à Montréal et un à Québec. Selon l’étude, alors qu'elles couvrent à peine 65 km, chaque année, «ces artères font perdre collectivement 22 millions de litres d’essence et génèrent 58 000 tonnes de GES excédentaires».

CAA-Québec présente des moyens employés dans d’autres pays afin de désengorger le réseau routier qui pourraient inspirer et apporter des solutions au Québec:

1.Faire le zipper: dans une bretelle d'accès à l'autoroute, la façon la plus efficace de s'insérer dans une circulation dense est de le faire au dernier moment, chacun son tour, pour ne pas bloquer la voie et pour utiliser 100 % de l'espace. La longueur de la file d'attente peut ainsi être réduite de 40 %;

2.Installer des paravents pour bloquer la vue aux automobilistes qui circulent à proximité d’une scène d’accident pour limiter les ralentissements et les incidents secondaires. En moyenne, les conducteurs observent une scène d’accident et ralentissent pendant 12 secondes. Avec les paravents, c’est plutôt 4 secondes. Des essais au Royaume-Uni ont permis d’établir les retombées économiques à 300 000 $ pour chacun des incidents lors desquels les paravents ont été utilisés;

3.Utilisation de drones pour accélérer la prise de photos des scènes d’accident aux fins d’enquête policière. En Grande-Bretagne, les drones permettent d'accéder à une scène d'accident rapidement et de rouvrir les voies de 30 à 45 minutes plus tôt;

4.Des feux de circulation intelligents qui s’adaptent en temps réel aux routines et aux incidents de circulation afin d’améliorer la fluidité;

5.Installer des feux de circulation au début des bretelles d’accès à l’autoroute pour assurer une entrée fluide et uniforme sur les voies rapides;

6.Un système de location de vélo libre-service dans différentes stations situées à des endroits stratégiques dans la ville;

7.Permettre aux automobilistes qui le souhaitent d’acheter une vignette pour circuler dans des voies réservées;

8.L’implication des grandes entreprises et des sociétés de transport peut faire augmenter le covoiturage;

9.Offrir à un employé la garantie qu’il pourra retourner gratuitement à la maison en taxi en cas de besoin;

10.Permettre le paiement mobile avec un téléphone intelligent et le paiement sans contact avec une carte de crédit dans les bus et métro.