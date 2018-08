Du cyanure en grande quantité pour se suicider en pleine salle d'audience

Le chimiste reconnu coupable de possession de pornographie juvénile qui s’est suicidé en pleine salle d'audience a bel et bien ingurgité une dose de cyanure 30 fois supérieure à la dose létale.

En septembre 2017, l’ancien professeur de chimie Nicolas Boudreau s’était présenté à la salle 4.06 du palais de justice de Québec pour entendre le prononcé de sa peine. L’homme, qui avait «excessivement peur de la prison», avait dans sa poche un petit flacon transparent de 5 centimètres.

Au moment où le juge a annoncé qu’il devrait faire de la prison, Boudreau s’est levé, a pris le flacon dans sa poche de droite et l'a porté à sa bouche pour en ingurgiter le contenu. On l'a transporté aux soins intensifs, mais son état a continué de se dégrader jusqu’à sa mort 24 heures plus tard.

30 fois la dose létale

L’accusé est mort d’une anoxie sévère, c’est-à-dire une diminution de la quantité d’oxygène distribué par le sang aux tissus. Les analyses ont ensuite confirmé que la substance ingurgitée par Boudreau était du cyanure.

L’analyse des prélèvements sanguins faits lorsque l’homme de 52 ans a été amené aux soins intensifs a révélé un taux de cyanure dans le sang de 150 µmol/l. La normale étant de 0 à 5 µmol/l, la dose ingurgitée par Nicolas Boudreau était donc au moins 30 fois plus puissante que celle que le corps humain peut supporter.

Fait surprenant, après le diagnostic de mort cérébrale, le corps de l’accusé a été confié à Transplant Québec pour don d’organes, malgré le taux de cyanure enregistré.

Sécurité doublée

Arrêté en 2013, Nicolas Boudreau avait manifesté plusieurs signes de dépression et avait verbalisé son intention de se suicider. «Il disait qu’il allait faire le grand saut et que ça se ferait rapidement», indique le coroner Jean-Marc Picard dans son rapport.

«Malheureusement, il a déjoué tout le monde», conclut le coroner. Le geste du chimiste de profession était «parfaitement planifié».