SAMSON, Réginald



À Mercier, le 12 août 2018, à l'âge de 56 ans, est décédé M. Réginald Samson, fils de feu M. Roger Samson et de Mme Estelle Camiré.Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Norman (Johanne), Camil (Chantal), Steeve (Lyne) et Nancy (Claude), nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoalénces le vendredi 7 septembre à compter de 14h à la:MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.caUne liturgie de la Parole aura lieu en la chapelle du salon vendredi à 20h.