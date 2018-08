BENOÎT, Jean-Marie



De Saint-Mathias-sur-Richelieu, le 25 août 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Benoît, époux de madame Thérèse Belval.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Normand), Christian, ses petits-enfants Benoît-Alexandre Bessette, Juliette, Christophe et Raphaël Benoît, sa soeur Francine (Marcel), ses belles-soeurs Lucille, Marielle, ses grands amis André et Ginette Lépine ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Il a été précédé de plusieurs beaux-frères et belles-soeurs.La famille vous accueillera au complexe funéraire:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2www.lesieuretfrere.com, 450-359-0990le vendredi le 31 août 2018 à compter de 14h. Une cérémonie aura lieu le jour même à 17h, en la chapelle du complexe funéraire.Des dons à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (Fonds de l'Hôpital du Haut-Richelieu) seraient appréciés de la famille.