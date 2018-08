AUVOLA, Jeanne Françoise



Née à Paris, Jeanne Françoise Auvola est décédée paisiblement à Verdun le 9 août 2018, à l'âge de 83 ans, conjointe de feu Dr. Jean-Guy Brousseau.Elle laisse dans le deuil ses belles-filles, Nathalie (Guy Lachance) et Virginie ainsi que les petits-enfants, Félix , Charlotte et Sasha, sa belle-soeur Louise (Xavier Labourot), ses cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que ses bonnes amies.La famille vous accueillera le vendredi 31 août à compter de 10h30 suivi d'une liturgie de la Parole célébrée à 11h00 en la chapelle du:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comLa famille tient à remercier toute l'équipe des soins à domicile du CLSC de Verdun pour leurs bons soins ainsi que le tout le personnel dévoué de l'agence Excell qui l'a accompagnée.Des dons peuvent être fait à la Société canadienne du cancer.