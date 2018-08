Félix Auger-Aliassime se fait rassurant

Après avoir été contraint à l’abandon lundi, lors du premier tour des Internationaux des États-Unis face à son bon ami Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime a tenu à rassurer ses partisans.

Sur son compte Twitter, le 117e joueur mondial a précisé qu’il se portait mieux après avoir dû abandonner puisque son coeur battait de façon irrégulière.

«Petit message pour vous remercier du support que j’ai reçu au cours de la dernière journée, a-t-il écrit. Je tiens aussi à vous rassurer que ma santé va bien et que je vais investiguer sur la cause du problème survenu. On se revoit bientôt sur le court.»

Auger-Aliassime souffre de tachycardie depuis son enfance, maladie qui provoque une accélération du rythme cardiaque.