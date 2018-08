Feux de forêt: l'état d'urgence prolongée en Colombie-Britannique

VICTORIA | Le gouvernement britanno-colombien a prolongé l'état d'urgence qui prévaut dans la province, mercredi, alors que la saison 2018 des feux de forêt est officiellement devenue la pire de l'histoire de la province.

Devant la progression des incendies, la province avait décrété l'état d'urgence le 15 août dernier. L'état d'urgence sera prolongé jusqu'au 12 septembre, a cependant annoncé le gouvernement de John Horgan mercredi. La durée de l'état d'urgence peut toutefois être prolongée encore davantage, ou bien raccourcie, en fonction de l'évolution des besoins.

L'état d'urgence donne aux organisations engagées dans la lutte contre les incendies, comme le ministre des forêts et la Gendarmerie royale du Canada, la possibilité de prendre «toutes les actions nécessaires pour combattre les feux de forêt et protéger les citoyens et leurs communautés», a précisé le gouvernement par communiqué.

En date de mercredi, pas moins de 532 feux de forêt continuaient de ravager la province de l'ouest. Quelque 3200 étaient affectés par un ordre d'évacuation, tandis qu'environ 21 800 personnes devaient se tenir prêtes à évacuer leur demeure à tout moment.

Pire saison de l'histoire

La saison 2018 des feux de forêt est officiellement devenue la pire de l'histoire de la Colombie-Britannique en termes de surface brûlée, alors qu'un peu plus de 1,25 million d'hectares avaient été ravagés. Depuis le 1er avril, plus de 2000 feux de forêt ont éclaté dans la province.

En comparaison, environ 1,22 million d'hectares de terrain avaient été dévastés par les flammes en 2017.

Cependant, la saison 2017, qui détenait le précédent record, avait été bien plus catastrophique sur le plan humain. Des dizaines de milliers de personnes avaient dû fuir leur maison l'an dernier, tandis que l'état d'urgence s'était étiré du début juillet à la mi-septembre.

En plus d'entraîner de nombreuses évacuations, les feux de forêt ont généré d'importants panaches de fumée qui ont fait chuter drastiquement la qualité de l'air dans plusieurs secteurs de la Colombie-Britannique et de l'Alberta ces dernières semaines.