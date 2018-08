Gagnante d’un match ennuyeux

Eugenie Bouchard a gagné facilement contre la Française Harmony Tan. C’est exactement ce qu’on aime moins dans le tennis féminin.

Eugenie a bien frappé la balle, mais devant elle, Mme Tan jouait un tennis de moonballs. Des balles molles, lentes, mal liftées, du tennis de club social du lundi matin.

Le bon point, c’est que Mme Bouchard a bien joué. Au moins, elle a bien frappé les balles qu’on lui offrait. Elle m’a semblé solide, bien en jambes et comme la compétition devant elle était nulle et ennuyeuse, elle s’est fait plaisir en attaquant du droit et du revers.

Mine de rien, ça lui fait quatre victoires en ligne puisque la Québécoise a dû franchir les qualifications.

LE COURT NO 12

L’an dernier, à peu près à la même date, j’avais couvert à Flushing Meadows le premier match d’Eugenie. On avait suivi la partie dans le deuxième stade, si ma mémoire est juste. Il y avait quelques milliers de personnes dans les vastes gradins. Eugenie s’était fait démolir.

Cette année, elle a joué sur l’heure du souper sur le court no 12. Un court pour le moins secondaire. Ça indique mieux qu’un long texte la débarque de Mme Bouchard. Il devait y avoir deux mille personnes à peu près.

Mais plus costaude, avec une confiance ragaillardie, Eugenie saura peut-être offrir à ses fans quelques belles victoires.

Mon Dieu que ça lui ferait du bien...