Gallagher: le visage du Canadien

En raison de son acharnement au jeu et de son ardeur au travail, la réputation de Brendan Gallagher n’est plus à faire. Il semble être celui que la direction du Canadien a choisi pour incarner le changement d’attitude qu’elle souhaite apporter au sein de l’organisation.

Un choix qui devrait faire l’unanimité. Après tout, en plus de présenter un comportement irréprochable tant sur la glace qu’à l’extérieur, l’Albertain est le plus récent marqueur de 30 buts de l’équipe. Ajoutés à ses 23 mentions d’assistance, les 31 buts de Gallagher lui ont permis de terminer au sommet des pointeurs de l’équipe.

Tout comme la transaction qui a amené Max Domi à Montréal et, dans une moindre mesure, celle impliquant Joel Armia.

« J’aime aussi l’addition d’Armia. Il jouait pour une bonne équipe à Winnipeg et on ne le voyait pas tant que ça. Je pense qu’il nous aidera. C’est un grand droitier avec un bon tir et de bonnes mains », a-t-il ajouté.