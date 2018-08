Gestion de l’offre : Couillard hausse le ton et menace Ottawa

RIVIÈRE-DU-LOUP | Le chef libéral Philippe Couillard, qui se dit maintenant prêt à faire front commun avec ses adversaires et prévient Justin Trudeau qu’il y aura « des conséquences politiques sérieuses » si jamais il fait des concessions sur la gestion de l’offre.

« Si quelqu’un croit qu’ils peuvent passer au travers du Québec, sans notre consentement, politiquement, ce sera un désastre. Je ne fais qu’envoyer ça comme message clair », a déclaré le premier ministre, en marge d’une annonce dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Selon le Globe and Mail, maintenant qu’une entente a été conclue entre les États-Unis et le Mexique dans le cadre de la renégociation de l’ALENA, les négociateurs canadiens seraient prêts à offrir des concessions aux Américains sur la gestion de l’offre.

« Regardez-moi faire! »

Plus ferme que jamais, « Just watch me (Regardez-moi faire) », a même déclaré le premier ministre, en reprenant les mots prononcés par le premier ministre du Canada Pierre Elliott Trudeau lors de la crise de d’octobre en 1970.

« Nous sommes opposés, pas juste mon parti, la population du Québec en majorité, est opposée à une concession sur la gestion de l’offre. S’il y en a qui pensent qui peuvent passer à travers le Québec, j’insiste juste pour dire que, oui, ils tiennent le crayon, mais il y aura des conséquences politiques sérieuses à poser un geste semblable. »

Par ailleurs, le chef du Parti libéral du Québec, qui avait indiqué mardi soir qu’il n’était « pas intéressé » à faire front commun avec ses vis-à-vis des autres partis pour défendre la gestion de l’offre, se dit maintenant « disposé à signer une lettre » avec eux.

Déclaration commune



À l’origine de l’initiative, Jean-François Lisée s’est dit encouragé par la volte-face de Philippe Couillard. «Je suis content que, contrairement à hier, le PM admette que l’intérêt de la nation est plus important que sa propre gestion des communications.»



Le chef péquiste insiste toutefois sur l’importance d’une véritable déclaration conjointe pour permettre au Québec de rétablir son rapport de force dans la négociation.

«L’image de quatre chefs en campagne qui se mettent ensemble pour lire une déclaration commune, c’est l’image qu’on veut envoyer à Ottawa et à Washington», a-t-il insisté, en marge d’une annonce à Nicolet dans le Centre-du-Québec.



Avec la collaboration de Geneviève Lajoie