Golf : une première pour la Côte-Nord

Photo Courtoisie **NO RESALE** Première incursion sur la Côte-Nord du Circuit Canada Pro Tour, avec la tenue de l’Invitation RBC présentée par Quality Inn Sept-Îles et Aluminerie Alouette, du 29 au 31 août, au club de golf Sainte-Marguerite, à Sept-Îles. Sur cette photo: Manon Langlois de RBC Banque Royale et Jean Trudeau, président de Circuit Canada Pro Tour PHOTO COURTOISIE