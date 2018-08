Je sors, je reste

Coup de cœur

LANCEMENT : EP Little Bird de Gaya

Photo courtoisie

Véritable bête de scène, Gaya nous en met toujours plein la vue, depuis son passage à La Voix en 2015. Cet été, la chanteuse lance son nouvel EP original Little Bird, qui croise les univers du R&B, du funk et du soul. On y trouve une musicalité authentique aux couleurs vibrantes et des textes touchants. De plus, Gaya profitera de ce lancement pour souligner avec le public, son 30e anniversaire. *Ce soir à 17h au restaurant Ti-Agrikol, 1844 rue Amherst

Je sors

DANSE

Fin de Fiesta Flamenco

Photo courtoisie

La troupe d’Espagne Fin de Fiesta débarque dans la métropole avec guitares, musique aux rythmes de la rumba et des pas enflammés et le tout dans une ambiance de fête qui s’inspire de l’Andalousie. On a qu’une seule envie : taper fort des mains et chanter à tue-tête. *Ce soir à 22h à L’Escalier, 552 rue Sainte-Catherine Est

CINÉMA

Beyrouth ! « À défaut d’être mort »

Photo courtoisie

Le documentaire poignant de la réalisatrice Tahani Rached Beyrouth! « À défaut d’être mort », nous transporte dans les années 80, dans la capitale du Liban, déchirée par la guerre civile et vidée par l’exil de ses habitants. Plusieurs Libanais se racontent et ont échappé aux massacres de Sabra et Chatila. *Ce soir à 19h à la Cinémathèque québécoise, 335 boulevard de Maisonneuve Est

VARIÉTÉ

Saturday Night Fever

Photo courtoisie

Vivre la fièvre du samedi soir comme John Travolta est encore possible avec les dernières représentations du spectacle-événement québécois Saturday Night Fever. Retrouvez le chorégraphe Nico Archambault dans la peau de Tony Manero. Danse, musique disco, costumes époustouflants et effets spéciaux sont au rendez-vous.*Ce soir à 20h au Théâtre Saint-Denis, 1594 Saint-Denis

MUSIQUE

La Virée classique - Grand concert d’ouverture

Photo courtoisie

L’événement La Virée Classique lance son coup d’envoi ce soir, avec le Grand Concert d’ouverture qui nous plonge dans l’univers des Mille et une nuits. C’est sous la direction du chef d’orchestre Kent Nagano que l’Orchestre symphonique de Montréal nous fera vivre les plus belles aventures de l’Orient avec l’interprétation de l’œuvre Shéhérazade du compositeur russe Nicolaï Rimski-Korsakov. *Ce soir à 20h au Parc olympique – Esplanade Financière Sun Life, 4141 avenue Pierre-de-Coubertin

ART VISUEL

Dissections – Bharti Kher

Photo courtoisie

L’art contemporain est au cœur de l’événement Dissections qui rassemble plusieurs disciplines. Ce soir, on ouvre les portes de la galerie pour découvrir l’œuvre de l’artiste indienne Bharti Kher, en visite interactive avec trois invités : un artiste, une biologiste et une auteure. À vous de déceler le lien qui unit l’exposition aux trois convives. *Ce soir à 18h et 20h à la DHC / ART Fondation art contemporain, 465 rue Saint-Jean

Je reste

TÉLÉ

Solitaire

Photo courtoisie

Grace Travis est une agente policière. Un jour, son fils est brutalement abattu, lors d’une fusillade à son école. Quatre mois s’écoulent sans que l’enquête sur le meurtre aboutisse...Elle décide donc de la mener elle-même, même sans l’approbation de ses patrons. Convaincue de l’implication de la gang d Jimmy Laszlo, celle-ci décide d’infiltrer le monde criminel. *Débute ce soir à 22h sur les ondes de Séries +

DVD

Club de lecture

Photo courtoisie

Mettant en vedette des actrices d’expérience, (Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen et Mary Steenburgen), la comédie romantique Club de lecture, nous raconte l’histoire de quatre bonnes amies de longue date, qui ne trouvent pas vraiment de sens à la vieillesse. Toutefois, leurs vies sont pimentées lorsqu’elles découvrent le livre Cinquante nuances de Grey. Le roman éveille une passion chez chacune d’entre elles. *Sorti 28 août

TÉLÉ

Infractions

Photo courtoisie

Pour pénétrer dans le monde fascinant de la justice, la série originale québécoise Infractions est une immersion dans le quotidien des avocats spécialisés en infractions criminelles et pénales. La docu-réalité nous montre de réels délits commis par de véritables personnes, accusées à tort et à raison et qui désirent de réparer leurs erreurs. *Ce soir à 20h sur les ondes de Moi & Cie