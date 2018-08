Jour J – 33 : Exit Le Bouyonnec

Il n’aura fallu que 6 jours de campagne pour que le président de la CAQ et candidat dans La Prairie, Stéphane Le Bouyonnec, annonce son retrait de la vie politique.

6 jours après le déclenchement, 4 jours après l’inauguration de son bureau de campagne, mais près de 3 mois après qu’on ait appris qu’il était président du CA et actionnaire d’une entreprise qui faisait ses choux gras sur le dos des plus vulnérables.

Une erreur ou aucune erreur, qui dit vrai?

Du côté de François Legault, on tente de justifier le départ de monsieur Le Bouyonnec en accusant certains messages hostiles sur les réseaux sociaux et en citant la dure réalité des campagnes électorales.

Le principal intéressé a plutôt expliqué sa décision en disant qu’il ne voulait pas devenir une distraction et nuire à la CAQ à François Legault. Il insiste également, dans une entrevue accordée à Radio-Canada , pour dire qu’il n’a commis aucune erreur éthique, morale ou légale.

Bizarrement, la même journée, le chef de la CAQ insistait sur le contraire en ces mots : « Il a fait une erreur, il a reconnu qu’il a fait une erreur, j’ai voulu lui donner une deuxième chance, mais lui préfère se retirer. »

Alors, était-ce une erreur, oui ou non?

Anguille sous roche

Le départ précipité de monsieur Le Bouyonnec, après s’être accroché plusieurs mois à ses rôles de président du CA et de candidat, n’a fait que jeter de l’huile sur un feu qui commençait à mourir.

Parions que les journalistes sont nombreux à chercher l’information qui aurait fait pencher la balance de Stéphane Le Bouyonnec.

Était-ce la réalité de la campagne ou est-ce que des informations supplémentaires étaient à la veille de voir le jour? Le mystère demeure, mais les médias ont l’odeur du sang dans le nez.

Et maintenant que ce caillou dans le soulier de François Legault est disparu, est-ce que l’affaire Le Bouyonnec demeure d’actualité ou d’intérêt public?

Certainement.

François Legault n’a toujours pas expliqué pourquoi il n’avait pas immédiatement demandé le retrait de son président et candidat. N’avait-il aucun scrupule face aux procédés dont bénéficiait sciemment le président de son parti?

Alors que des ténors de la CAQ comme Éric Caire affirmaient que les activités auxquelles se prêtait l’entreprise de monsieur Le Bouyonnec ne représentaient pas « les valeurs de la CAQ », François Legault demeurait aux côtés de son candidat.

Quand on sait que monsieur Legault a choisi lui-même tous ses candidats, on peut se demander combien d’autres concessions éthiques ont été faites pour garnir son équipe.

Après tout, monsieur Le Bouyonnec n’est pas le seul à avoir des squelettes dans son placard.

Au- delà des rumeurs persistantes à propos de certains candidats, on n’a qu’à penser à Chantal Rouleau qui porte à la fois les chapeaux de mairesse et de candidate, à Karen Hilchey, qui avait oublié d’aviser son chef qu’elle avait déjà été trouvée coupable de vol et à Manon Gauthier qui a plaidé coupable à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies par les médicaments.

Là aussi, François Legault a choisi de donner des secondes chances.

Désormais, le passé de tous les candidats de la CAQ sera scruté à la loupe, deux fois plutôt qu’une. Croyez-vous qu’on nous réserve beaucoup d’autres surprises?