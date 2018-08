Judas Priest et Deep Purple: un déluge de décibels

MONTRÉAL - Le rock métal était à l’honneur, mercredi soir, au Centre Bell pour l’arrêt montréalais de la tournée conjointe des formations britanniques Judas Priest et Deep Purple.

Dès les premiers riffs tonitruants de la guitare électrique de Richie Faulkner, l’immense rideau de scène orné du logo de Judas Priest a disparu dans un tonnerre de décibels. Le groupe a immédiatement débuté avec «Firepower», chanson-titre de leur dernier album, sorti au printemps dernier. Rob Halford et ses quatre complices ont alors abreuvé les oreilles d’un métal pur et dur pendant les soixante-dix minutes suivantes.

Ils ont su parfaitement alterner les chansons plus récentes («Lightning Strike»), des classiques («Painkill», «No Surrender» ou «Living After Midnight») et d’autres que l’on a moins l’habitude d’entendre, comme «Grinder» ou «Sinner», dans une mise en scène soignée et toujours très efficace.

«Metal Gold», qui comme à son habitude aura changé de veste une bonne demi-douzaine de fois, semblait tourner comme un lion en cage sur la scène, en lançant ses cris stridents avec toujours la rage qu’on lui connaît, alors que Scott Travis se défonçait en tapant sur ses drums comme un forcené.

Bien entendu, le show aurait été incomplet si, au rappel, Rob Halford n’avait pas fait une entrée fracassante au volant de sa gigantesque Harley Davidson pour interpréter la chanson qui porte le titre de son surnom.

Les fans en avaient rêvé, et pour les dernières chansons du rappel, le guitariste Glenn Tipton, qui s’est retiré de la tournée en raison d’un diagnostic de maladie d’Alzheimer, est venu sur scène pour accompagner ses amis. La foule était debout pour l’accueillir.

Le public du Centre Bell semblait d’ailleurs aussi fan de Judas Priest que de Deep Purple, qui est finalement monté sur scène vers 21 h 40.

La formation, emmenée par Ian Guilian au chant, a débuté avec «Highway Star», suivi de «Pictures of Home» et «Bloodsucker», dans une scénographie beaucoup plus dépouillée que leurs prédécesseurs.

Alignant Roger Glover à la basse, Ian Paice à la batterie, Steve Morse à la guitare et Don Airey aux claviers, Deep Purple semblait vouloir rivaliser avec Judas Priest en matière de décibels.

À l’heure de tombée, on attendait encore les autres grands succès du groupe comme «Lazy», «Smoke on the Water» et, bien évidemment, «Hush», qu’ils réservent habituellement pour leur rappel.

En première partie, alors que le Centre Bell était encore quasiment vide, le groupe anglais The Temperance Movement est monté sur scène pour réchauffer l’ambiance. Les quatre musiciens, emmenés par le chanteur Phil Campbell (rien à voir avec l’ancien guitariste de Motorhead), ont délivré un rock assez puissant et mélodique qui a parfaitement mis la table pour les deux vedettes suivantes. Ils ont d’ailleurs été chaudement applaudis par la foule.

Judas Priest et Deep Purple sont attendus jeudi au Centre Vidéotron de Québec.