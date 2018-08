La Classique internationale de canots, 85 ans plus tard

De l’eau a coulé dans la rivière Saint-Maurice depuis la première course improvisée en 1934 d’un petit groupe de canoteurs un peu téméraires. Aujourd’hui, une épreuve par étape de 200 km sépare toujours La Tuque et Trois-Rivières, mais l’événement phare n’est plus seul et les embarcations n’ont jamais été aussi variées. Jean Boisvert, 56 ans, et sa fille Jessy Boisvert, 30 ans, nous racontent.

Photo courtoisie, Cynic « C’est simple, mon père était sur l’eau lorsque je suis née », dit Jessy Boisvert, 30 ans. Jean Boisvert est un passionné de canot depuis plus de 50 ans, dont 40 ans de façon compétitive. Il a participé à la Classique internationale de canots en Mauricie une vingtaine de fois, ainsi qu’aux autres épreuves de la Triple couronne.

Photo courtoisie, Jean Boisvert « En1989 et 1990, j’ai gagné la Classique en C1 [un canot simple] », précise le canoteur, fièrement.

« Depuis, ils ont retiré l’épreuve, ce que je trouve dommage... Ce n’est pas toujours facile de dénicher un coéquipier ! », dit Jean Boisvert.

« Dans les années 80, il y avait près d’une centaine d’équipes de canot inscrites ! Les temps ont changé », ajoute l’homme, la nostalgie évidente dans la voix.

Depuis, la popularité du canot-marathon a en effet subi bien des remous. D’autres sports de glisse nautiques surfent sur les intérêts des nouvelles générations.

Du canot à la planche à pagaie

« J’en ai fait du canot — mon père a toujours adoré ! —... mais mon amour, je l’ai trouvé dans la planche à pagaie il y a deux ans », dit Jessy Boisvert.

Phoro courtoisie, Jeff Holubeshen Photography « En étant debout sur la planche, on peut solliciter tous les muscles de son corps, ajoute celle qui baigne dans l’ambiance de la Classique depuis toujours. Les sports assis ne me conviennent pas... et c’est aussi vrai pour le vélo ! »

Recrutée au sein de l’équipe DO Sport, Jessy Boisvert pratique la planche à pagaie de compétition. On est alors loin des randonnées contemplatives sur l’eau, qui se prêtent à un asana ici et là.

Plutôt en compétition, les coups de pagaie s’enchaînent de façon puissante et efficace dans des épreuves de dix kilomètres en moyenne.

La Classique a quant à elle opté pour un parcours de 37 kilomètres, cadrant dans sa mission « marathon » où l’endurance est mise à l’honneur. « Le parcours compte même deux portages, qui ne sont pas très longs, mais qui se déroulent sur un terrain accidenté », explique Jessy Boisvert. Un défi qui a reçu un écho positif des adeptes de planche à pagaie sportive.

Et le Outrigger

Cette année, l’organisation de la Classique organise en outre une épreuve de Outrigger, ces longues et étroites embarcations inspirées des traditions indigènes, dont le balancier garantit une plus grande stabilité en eau vive. Celle-ci prendra place sur le fleuve Saint-Laurent afin d’offrir un terrain de jeux adapté à ces pagayeurs recherchant l’adrénaline avant l’eau calme se déroulant à l’infini.

Demain n’est d’ailleurs pas la veille que les pagayeurs sur planche ou en Outrigger se lanceront sur l’épreuve mythique par étape de 200 km...

La relève

« Le canot marathon, c’est de l’endurance ! On ne peut pas s’entraîner une heure par-ci par-là. En semaine, c’est deux heures, deux heures et demie sur l’eau, et plus le week-end », explique Jean Boisvert. À ce frein s’ajoute l’indispensable présence d’un coéquipier canotier avec qui arrimer les horaires, en plus de l’investissement nécessaire à l’achat d’une embarcation, qui ne se compare pas avantageusement par rapport à celui requis à l’achat d’une planche à pagaie, par exemple...

En somme, la relève pour les épreuves d’endurance en canot ne se bouscule pas dans un peloton, même dans la « capitale du canot » au pays, en Mauricie. Des coriaces d’ici et d’ailleurs attachés à ce sport aux racines culturelles bien proches du cœur n’abandonneront toutefois pas le bateau d’aussitôt.

La retraite sportive pour Jean Boisvert ? Pas demain la veille ! Cette année, il sera exceptionnellement sur la terre ferme parmi les spectateurs, n’ayant pu profiter d’une préparation à son goût. Il ne fait pas dans la balade aquatique !

Et puis, la planche à pagaie « ce n’est pas son sport », dit le canoteur.