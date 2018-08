La nouvelle Xbox One X va se salir vite

Tôt ce matin, Microsoft dévoilait un nouveau bundle de la Xbox One X pour souligner la sortie du jeu Fallout 76.

Le bundle Xbox One X Robot White Special Edition est principalement blanc, un choix très IKEA et plutôt beau. Attention lors de vos sessions de gaming, cependant, parce qu’on a tous les doigts collants de temps en temps, et la manette pourrait devenir aussi orange que vos chips.

Bon, on exagère, mais quand même, faites attention. C’est un beau jouet.

Courtoisie Microsoft

Il y a déjà des Xbox One S blanches, mais cette fois-ci, c’est la X. Si vous tripez, vous pouvez la précommander pour 599 $.

La Xbox One X Robot White Special Edition Fallout 76 Bundle – c’est long, comme nom – sera lancée le 16 novembre 2018.