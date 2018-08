Le baseball est désuet!

Depuis mon tout jeune âge je suis un fervent passionné du sport.

À l’époque où les quatre saisons déterminaient le sport que l’on pratiquait et surtout lequel des sports majeurs que je suivrais avec passion et intérêt, le hockey gardait mon attention à cause du système des séries qui permettait à quatre des six équipes d’y participer.

Quant au baseball, j’ai toujours aimé le sport national des Américains. Par contre, à cause des nombreux matchs, je suivais les performances des joueurs, et non pas des équipes. C’est simple, il y avait seulement les champions de la Ligue nationale et de la Ligue américaine qui participaient à la Série mondiale.

À cette époque, il y avait une tradition qui ne mentait pas, mais qui confirmait la réalité. Les équipes qui étaient au premier rang du classement le 4 juillet allaient s’affronter en Séries mondiales. À l’occasion, mais la plupart du temps, c’était la réalité. La course au premier rang devenait intéressante à compter du premier août. C’est arrivé à l’occasion que des matchs éliminatoires devaient décider du sort des équipes.

Le commissaire doit agir

En date d’hier, il y avait 14 des 31 équipes qui jouaient pour une fiche inférieure à .500. Presque la moitié des équipes du baseball majeur jouent des matchs qui n’ont aucune influence sur la possibilité d’atteindre les séries d’après-saison.

Dans la Ligue américaine, il n’y a plus que six équipes impliquées dans une course aux séries. Dans la Division centrale, il y a seulement Cleveland qui joue pour une fiche supérieure à .500. Dans l’ouest, heureusement, il y a eu le réveil d’Oakland, sinon il n’y avait rien de spectaculaire.

Dans la Division Est, les milliardaires, soit les Red Sox et les Yankees, se livrent une bataille de fusil à l’eau contre les autres équipes. Comment voulez-vous que les autres formations puissent embaucher des joueurs autonomes à gros salaire ? Dernièrement, les Yankees se sont rapprochés des Red Sox, rendant la course au premier rang plus intéressante. Dans la Ligue nationale, la course aux séries est plus palpitante, mais il faut prendre en considération que six des 15 équipes ont des fiches déficitaires.

La grève du baseball en 1981 a obligé le baseball majeur à changer sa formule pour atteindre les séries. Il ne faut pas craindre de répéter cette formule. Le baseball doit revenir à cette formule de deux demi-saisons. Comme exemple, Tampa serait dans une course pour les séries, tout comme les Blue Jays.

Il est primordial d’ajouter des équipes dans les séries ! Une saison de 162 matchs, qui est pratiquement terminée le 1er juillet pour plusieurs équipes, est ridicule.

Le calendrier est composé de trop de matchs. De quelle façon justifier la baisse des salaires ? Payer les joueurs qui participent aux séries. Plus de formations dans les séries signifierait une augmentation substantielle des revenus.

L’avenir n’est pas dans le passé ! Le baseball majeur doit agir le plus rapidement possible afin de rendre les courses aux championnats plus intéressantes pour les amateurs de baseball.

L’histoire d’un capitaine

Dans l’histoire des Expos, le joueur de 3e but Tim Wallach a été le seul capitaine de cette formation. Don Mattingly a été pendant de nombreuses années le capitaine des Yankees, sans oublier Derek Jeter avec les Yankees. Les trois ont une chose en commun, ils ont été cavalièrement mis à la porte. Une fois leur carrière terminée, ils ont été obligés de travailler ailleurs avec d’autres équipes.